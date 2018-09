„Unser Standort ist wenig attraktiv für Lehrkräfte“

In Wolfsburg herrscht Lehrermangel, so viel steht fest. Doch die Meinungen, warum das so ist und welche Strategien dagegen helfen würden, gehen auseinander. Manche Schulleiter sehen die Probleme beim Land, andere in Wolfsburg selbst. „Das Land muss sich massiv auf den Weg machen, dass sie Lehrkräfte heranziehen. Und das wird nicht über Quereinsteiger funktionieren“, sagt die Leiterin des Ratsgymnasiums, Jennifer Yavuz. Ihr Kollege...