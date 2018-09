Bauarbeiten in der Wolfsburger Poststraße dauern länger

Meterdicke schwarze Rohre liegen vor den leerstehenden Häusern in der Poststraße. Sie sollen in den nächsten Tagen unter die Erde gebracht werden. Seit Anfang August verlegt der Energieversorger LSW in der Poststraße eine neue Fernwärmetrasse. Die Arbeiten gestalten sich schwierig. Anwohner und Verkehrsteilnehmer müssen noch mehr Geduld aufbringen. Denn die Bauarbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen länger als ursprünglich geplant....