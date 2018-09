Thieme AG feiert 120 Jahre Tradition mit Zukunft

. Ganz gleich, welche Renommee-Bauten in der Region hochgezogen werden, die Thieme AG mischt vielerorts mit. 120 Jahre wird der Spezialist für Industrie- und Gebäudetechnik in diesem Jahr alt – ganz genaugenommen erst am 1. November. Weil es sich im Spätherbst nicht mehr so schön draußen auf dem...