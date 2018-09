Rathaus erhält einen neuen Farbanstrich

Am Vorsfelder Rathaus in der Langen Straße haben die Sanierungsarbeiten begonnen. Seit voriger Woche schon war das Rathaus eingerüstet und mit Planen verhüllt, am Montag begann die Fachfirma mit dem neuen Farbanstrich. Ortsbürgermeister Günter Lach (CDU) freut sich, schließlich habe der Ortsrat der...