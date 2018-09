Polizei sucht Zeugen nach Übergriff auf Altstadtfest

Fallersleben. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag, 1. September, um kurz nach 21.30 Uhr. Der Unbekannte soll die 41-Jährige unsittlich berührt haben.

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem sexuellen Übergriff vom 1. September in Fallersleben, bei dem ein Täters eine 41 Jahre alte Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes bedrängte, die im Rahmen des Altstadtfestes eingesetzt war. Der Täter flüchtete danach unerkannt. Der Vorfall ereignete sich an diesem Samstagabend um 21.40 Uhr, als das Opfer an einer Absperrung im Bereich der Straßen Gröpertor/Rosenwinkel/Sandkämper Straße stand. Plötzlich sei der Unbekannte von hinten gekommen. Sie sei auf die Knie gefallen, und der Täter habe sie betatscht, berichtete das Opfer laut Polizei.

Als sich die 41-Jährige wehrte, habe der Unbekannte mit dunklem Teint und schwarzen Haaren abgelassen und sei in den Schlosspark geflohen. Der sportlich aussehende Täter mit war etwa 1,75 Meter groß, trug ein schwarzes Cap mit Schirm nach hinten, eine schwarze Jacke, ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeanshose. Die Ermittler hoffen, dass das Tatgeschehen bei dem belebten Besucherverkehr des Festes beobachtet wurde. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter

(0

53 61) 4 64 60 in Verbindung.