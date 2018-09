Nordkopf – Polizei hält den Kontrolldruck hoch

Die Großrazzia am Mittwochabend am Nordkopf war keine Eintagsfliege. Die Polizei setzt die Szene weiter unter Druck und führt weitere Kontrollen durch. Dabei wurden am Freitag, Samstag und Sonntag insgesamt 37 Passanten überprüft. Einsatzbeamte stellten neun Konsumeinheiten Marihuana und ein Einhandmesser sicher. Mit der Bilanz zur Kontrollaktion kündigte die Polizei an, in dem Bereich, der durch die Porschestraße,...