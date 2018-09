Wolfsburg Marathon – 3404 starten über verschiedene Distanzen

Martina Dannheimer und Ralf Zacharias heißen die Sieger des 13. Wolfsburg Marathons. Sowohl für die Hamburgerin als auch für den Soltauer war es der erste Start in Wolfsburg.Insgesamt gingen 3404 Läufer über die verschiedenen Strecken an den Start. Das größte Teilnehmerfeld hatte der Halbmarathon mit 1445 Sportlern. 183 Sportler traten über die Marathon-Distanz an. 20000 Zuschauer unterstützten die Läufer nach Veranstalterangaben im...