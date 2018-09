Käfertreffen Wolfsburg: 250 Mitstreiter, eine Leidenschaft

Einen New Beetle zu fahren, das scheint, hört man deren Haltern zu, ein Lebensgefühl zu sein. Manche tragen ihr Herz für den Käfer-Nachfolger sogar als Aufdruck auf dem T-Shirt. So, wie Michael Nawrath aus dem sauerländischen Maasberg. Er will, das ist auf dem Shirt zu lesen, kein langweiliges...