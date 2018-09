Mehr als 100 Besucher feiern beim Katerfrühstück in Mörse

Der Sonntag ist der Schlusstag des Volks- und Schützenfests, das der 120 Mitglieder zählende Schützenverein Tell Mörse ausrichtet. Im Mittelpunkt stand dabei am Vormittag das traditionelle Katerfrühstück. Nach dem großen Festumzug durch die Große Kley gibt es am Nachmittag noch einen gemütlichen...