Wieder drei Klebstoff-Attacken auf Autos

. Die Serie reißt nicht ab: Wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilte, sind bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wieder Autos mit Klebstoff beschmiert worden. Demnach passierten die Taten in der Stresemannstraße nahe dem Großen Schillerteich, wo insgesamt drei Fahrzeuge mit Kleber...