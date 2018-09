Vierbeiner planschen vergnügt im Freibad Fallersleben

Zum Abschluss der Badesaison im Freibad am Windmühlenberg waren die Vierbeiner an der Reihe. Bereits zum vierten Mal hatte das Bad am Samstag seine Pforten zum Hundeschwimmen geöffnet. Bei manchen Hundehaltern kam das so gut an, dass sie mit Bello und Co. um die Wette planschten.Etwa 20 Grad, strahlend blauer Himmel und Wassertemperaturen von 17 Grad im Plansch- und 21 Grad im Schwimmerbecken. Um zu den ersten zu gehören, die ins kühle...