Betrüger gibt sich als Beamter des Bundeskriminalamtes aus

Am Dienstag wurde eine 79-jährige Wolfsburgerin Opfer eines dreisten Trickbetrügers, der sich telefonisch als Beamter des Bundeskriminalamtes (BKA) ausgab und die Rentnerin zu einer Geldüberweisung in Höhe von 1400 Euro aufforderte. Wie sich inzwischen herausstellte, ging das Geld ins europäische Ausland nach Moldawien, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die 79-Jährige erhielt den Ermittlungen nach zunächst am Montag einen Anruf des angeblichen BKA-Beamten Schwarz in ihrer Wohnung in Detmerode. In dem Gespräch habe der Betrüger einen sehr seriösen Eindruck gemacht, berichtete die 79-Jährige bei der Anzeigenerstattung. Er habe sich zunächst beiläufig danach erkundigt, ob die Seniorin ein Mobiltelefon oder einen Computer besitze.

Als die Wolfsburgerin sich bekannte, einen PC zu besitzen, berichtete der Unbekannte, dass in den Programmen ihres Rechners schlecht über sie geredet werde. Das BKA ermittele schon, und sie als Opfer könne die Ermittlungen mit einem Geldbetrag unterstützen. Daraufhin hob die 79-Jährige am Dienstagvormittag nach einem weiteren Anruf des Täters 1400 Euro bei ihrer Bank in der Innenstadt ab und folgte den Anweisungen des Betrügers.

Dieser gab vor, die Summe mit einem namhaften US-amerikanischen Finanzunternehmen an eine Beamtin nach Moldawien zu überweisen.

Diese Firmen würden einen weltweiten Bargeldtransfer bieten, so dass der Empfänger lediglich die Transaktions-Referenznummer und einen Ausweis benötige, um an das Geld zu gelangen, erläutert ein Ermittler. Um diese Referenznummer zu erfragen, telefonierte der vertrauenswürdig wirkende Polizeibeamte ein letztes Mal mit seinem Opfer.