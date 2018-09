Nach Razzia: Wolfsburger sollen sich wieder sicher fühlen

Es war fast wie in einem Actionfilm, was sich da am Mittwochabend am belebten Nordkopf der Wolfsburger Innenstadt abspielte. Wie aus dem Nichts riegelten Polizeibeamte den Bereich zwischen Bahnhof, Poststraße und Porschestraße mit mehreren Einsatzwagen ab. Dutzende maskierte und schwer bewaffnete...