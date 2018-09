Straßennamen sorgen für Diskussion

Recht lebhaft ging es in der Ortsratssitzung Neuhaus/Reislingen am Dienstagabend auf Burg Neuhaus zu. Die Straßennamen für das neue Baugebiet Wiesengarten im Ortsteil Reislingen waren ein Diskussionspunkt. Ein zweiter wichtiger die Erweiterung der Käferschule in Reislingen Süd-West um einen Zug....