Trickbetrüger gibt sich als Hausarzt aus und verlangt Geld

Ein dreister Betrüger trieb am Montag und Dienstag sein Unwesen. Am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr erhielt ein 93 Jahre alter Wolfsburger einen Telefonanruf, wie die Polizei mitteilte. Der Mann am Telefon gab vor, der Hausarzt des Rentners zu sein. Da der Anrufer mit osteuropäischem Akzent...