Neu im Angebot ist ein Hehlingen-Memory

Herbstfest und Erntedank wird auch in diesem Jahr wieder an der Hehlinger St.-Pankratius-Kirche gefeiert. Das gemeinsame Fest am 23. September vom Arbeitskreis „Unser Dorf hat Zukunft“ und der evangelischen Kirchengemeinde wird unterstützt vom Kulturverein Hehlinger Roland. Um 10.30 Uhr beginnt in...