Edle Tropfen und DJ-Musik

Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr geht das Weinfest von Feuerwehr und DRK-Ortsverein in die zweite Runde. Zur Neuauflage am 15. September ab 17 Uhr am Feuerwehrhaus im Lärchenweg legt erstmals ein DJ auf. Zudem gibt es viele Schmankerl und eine Tombola für den guten Zweck. Als Ideengeberin...