Ortsrat Mitte-West stimmt Neubauplänen zu

Ein Investor möchte in der Tucholskystraße bauen. Damit das neue Gebäude nicht zu massig wird, stimmte der Ortsrat Mitte-West am vergangenen Donnerstag einer Teilaufhebung des geltenden Bebauungsplans zu. Das potenzielle Baugrundstück befindet sich in bester Wolfsburger Innenstadtlage hinter zwei...