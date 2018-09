Abrahamsfest ist „ein langgehegter Traum“

Der Arzt Dr. Nasser Ouzoun ist Muslim und geht zum Beten in die Moschee des Islamischem Zentrums am Hasselbach. Am Sonntag übernahm er spontan die Moderation beim ersten gemeinsamen Fest des Abrahamsforums: „Mit dieser Veranstaltung geht für mich ein langgehegter Traum in Erfüllung“, sagte er....