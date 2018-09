A 39 - Auto in Baustelle liegengeblieben

. Achtung! Auf der A39 in Richtung Braunschweig ist am Samstag gegen 14.30 Uhr in Höhe Heinenkamp ein Auto liegengeblieben und blockiert die gesamte Spur. Es hat sich auf der linken Fahrspur ein langer Rückstau gebildet. Nach WN-Informationen haben verschiedene Autofahrer schon mit vereinten Kräften versucht, das Auto zu schieben – das ist aber wegen der doch längeren Baustellen-Strecke schwierig. Polizei und Abschleppdienst sind gegen...