Jacek Voß ist der Wolfsburger des Jahres

Mit Fotos Gutes tun, lautet das Motto von Jacek Voß. Mit seinem Projekt überzeugte er unsere Leser, so dass er zum Wolfsburger des Jahres gewählt wurde.

Voß organisiert am 22. und 23. September einen „Splash-Day“. Dabei lässt sich eine Person mit gefärbtem Wasser bewerfen und wird dabei fotografiert. Prominente wie VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer und EHC-Profi Gerrit Fauser ließen sich bereits mit Wasser bespritzen und entsprechende Aufnahmen machen.

Hilfe für die siebenjährige Josefine

Helfen möchte Voß mit seiner Aktion der siebenjährigen Josefine, die seit ihrer Geburt schwerbehindert ist. Kürzlich konnte eine Therapie für das Mädchen begonnen werden, berichtete Voß im Interview mit WN-Redakteur Markus Kutscher. „Seit Anfang der Woche bekommt Josefine einmal täglich Unterstützung von vier Personen“, erzählte er. Auch eine Ernährungsumstellung zeige erste Erfolge. „Sie hat weniger epileptische Anfälle.“

Obwohl Josefine sieben Jahre alt ist, zeige sie das Verhalten eines vier Monate alten Babys. „Es geht darum, dass sie sich jetzt motorische Dinge aneignet.“

Als Chefredakteur Armin Maus den Sieger ehrte und fragte, wie sich das anfühle, antwortete Voß nur „komisch“ und bedankte sich für die Würdigung. Doch alleine kann er sein Projekt nicht stemmen. Unterstützung erhält er von vielen weiteren Engagierten, unter anderem von seiner Frau Daniela Voß und Nadine Soetebeer.

Neben der Trophäe darf sich Voß über einen einwöchigen Urlaub im Robinson Club Landskron in den Alpen freuen. Wer noch Interesse hat, sich an seiner Aktion zu beteiligen, den muss er enttäuschen: „Wir sind mit 96 Terminen bereits ausgebucht.“ 14 Helfer hat er an den beiden jeweiligen Tagen vor Ort. Auch die Feuerwehr unterstütze die Aktion mit dem Wasser.

Hier eine Zusammenfassung der Laudatio von Chefredakteur Armin Maus:

Was Sokrates schon vor mehr als 2000 Jahren beschwor, habe der „Wolfsburger des Jahres“, Jacek Voß , in „eine Version 2.0“ verwandelt. Das sagte Armin Maus, Chefredakteur unserer Zeitung, in seiner Laudatio auf den Preisträger. Denn während der alte Grieche propagiert habe: „Wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst bewegen“, sei Voß noch einen Schritt weiter gegangen: „Er bewegt nicht nur sich, sondern gleich ganz Wolfsburg mit. Es ist ein fremdes Schicksal, das den 41-Jährigen so rührte, dass er sich etwas einfallen lassen musste – und das auch gleich in die Tat umsetzte.“

Der Preisträger engagiere sich für eine Familie, die er vor drei Jahren kennengelernt habe. Josefine, die Tochter der Familie aus Döbeln aus dem Landkreis Mittelsachsen, erkrankte als Frühchen an einer Hirnhautentzündung. Seitdem leidet die heute Siebenjährige unter Epilepsien. Eine Therapiemethode, die Josefine helfen könnte, kostet 200 000 Euro – die Krankenkasse aber lehnte ihre Finanzierung ab.

Und so ließ sich Voß seine Spendenidee einfallen. Der Preisträger schießt sogenannte „Splash“-Fotos, bei denen die Porträtierten mit buntem Wasser beworfen werden. Die Bilder der prominenten Wolfsburger, die bisher mitgemacht haben, zum Beispiel Oberbürgermeister Klaus Mohrs oder VfL-Held Roy Präger, dienen als Werbung für die eigentliche Aktion am 22. und 23. September. Jeder, der will, kann gegen eine Spende von 50 Euro ein eigenes „Splash“-Foto schießen lassen.