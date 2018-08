Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Mann festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Polizei nimmt per Haftbefehl gesuchten Mann in Westhagen fest

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend in Westhagen einen 34 Jahre alten Wolfsburger festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann zuvor Opfer einer Körperverletzung. Ein Zeuge hatte gegen 21 Uhr die Polizei verständigt, als er den Wolfsburger verletzt auf seinem Grundstück in der Halleschen Straße antraf.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Haftbefehl gegen den Mann wegen Urkundenfälschung und Betrugs vorlag. Den Schilderungen des 34-Jährigen zufolge kam es am nahen Einkaufszentrum zum Streit mit mehreren Unbekannten. Als diese auf ihn einschlugen, konnte er leicht verletzt flüchten. Ein Alkoholtest ergab wenig später 2,18 Promille.

Die Ermittlungen nach den anderen Beteiligten dauern an.