Altstadtfest-Eröffnung in Fallersleben lockt viele Besucher

Volksfeststimmung in höchster Potenz herrschte am Donnerstagabend in Fallerlebens historischem Kern. Multi-Kulti-Kulinarisches, Musik Nonstop, eine Travestie-Show und viele Getränkestände hatten die Fallersleber, die übrigen Wolfsburger und die Bewohner der umliegenden Ortschaften zum Altstadtfest...