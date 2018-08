Schulleiterin Helga Boldt geht in den Ruhestand

Mit „offenem Geist, offenem Herzen und offenem Willen“ habe Helga Boldt die Neue Schule in neun Jahren zum Erfolg geführt, betonte Professor Michael Schratz im Atrium der Grund- und Gesamtschule. Er würdigte am Donnerstagmittag in Aussage, Stil und angemessener Zeitspanne das Wirken der...