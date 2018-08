Da-Vinci-Grundschule soll größer werden

Wegen steigender Kinderzahlen werden Wolfsburgs Grundschulen zu klein. In der Kreuzheide schlägt sich das jetzt in großzügigeren Neubauplänen nieder: Die Stadtverwaltung will die neue Leonardo-da-Vinci-Grundschule in der Franz-Marc-Straße nicht mehr für drei Klassen pro Jahrgang planen, sondern gleich einen vierten Zug mitbedenken. Sie bittet den Rat um Planungsmittel in Höhe von rund 950000 Euro. Es sollen aber auch Möglichkeiten...