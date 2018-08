Mehr Kinder in der Nordstadt: Grundschule soll größer werden

Wegen steigender Kinderzahlen werden Wolfsburgs Grundschulen zu klein. In der Kreuzheide schlägt sich das jetzt in großzügigeren Neubauplänen nieder: Die Stadtverwaltung will die neue Leonardo-da-Vinci-Grundschule in der Franz-Marc-Straße nicht mehr für drei Klassen pro Jahrgang planen, sondern...