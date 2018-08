Stunk um doppelt vergebene Straßennamen

Bärlauch, Pfefferminz und elf andere Kräuter will der Ortsrat Stadtmitte in den Straßennamen des Neubaugebietes Steimker Gärten verewigt sehen. So hat er es in seiner Sitzung am 18. Oktober 2017 beschlossen. Doch statt Duft-Assoziationen gibt es nun Stunk um zwei Kräuternamen: Der Ortsrat...