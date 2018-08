Wozu ist der Ortsrat (noch) da?

. Kritik am Buslinienkonzept, Ärger wegen des Vorhabens der Verwaltung zum Büchereibus und immer wieder Unmut, weil man sich vom Rathaus nicht ausreichend informiert fühle. Dies zog sich wie ein roter Faden durch die Sitzung des Ortsrates Brackstedt/Warmenau/Velstove am Mittwochabend bei der Velstover Feuerwehr. Jan Schulze, für die SPD im Ortsrat, fasste die fraktionsübergreifende Kritik so zusammen: „Wir sind beim Bürger in der...