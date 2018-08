Minimalismus als neue Wohlfühlformel?

Foto: LARS LANDMANN / regios24

Sara-Lena Maierhofer hat sich mit Hochstapelei beschäftigt. Die Ausstellung versammelt Positionen, die in verschiedener Weise die Formel des „Mach es einfach“ repräsentieren und die Inszenierung von Vereinfachung beleuchten. Dies kann ein gesellschaftlicher Tabubruch sein, wie er in der Faszination für „Abkürzungen“ üblicher Wege in der Figur des Hochstaplers zutage tritt.