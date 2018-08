In großen Teilen Wolfsburgs liegen Internet und Festnetz still.

Wolfsburg. Derzeit funktionieren in weiten Teilen Wolfsburgs weder Internet noch Telefon. An einer Lösung wird gearbeitet.

Zahlreiche Wolfsburger können derzeit das Internet und ihren Festnetzanschluss nicht nutzen. Grund ist eine großflächige Störung, teilte die Telekommunikationsfirma Wobcom am Mittwochvormittag mit. Es werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Welche Gebiete betroffen sind, was die Ursache ist und wie lange die Störung dauert, konnte eine Sprecherin der Wobcom noch nicht sagen.

Wir aktualisieren den Artikel.