VW Immobilien plant Bürogebäude in der Westerlinge

Eine der letzten großen Gewerbeflächen in Top-Lage von Fallersleben soll bebaut werden: Volkswagen Immobilien plant im Gewerbegebiet Westerlinge am Ortseingang an der Wolfsburger Landstraße einen großen Bürokomplex samt Parkdeck.Offenbar soll das Großprojekt zügig angepackt werden. Denn über die...