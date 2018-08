335 000 Menschen besuchen das Autostadt-Sommerfestival

Das große Sommerfestival der Autostadt ist am Wochenende zu Ende gegangen: Vom 18. Juli bis 26. August haben mehr als 335 000 Gäste das Festival besucht und faszinierende Zirkus-Shows erlebt, neue Attraktionen ausprobiert oder auf der schwimmenden Insel „Cool Summer Island“ entspannte Stunden verbracht, teilt die Autostadt in einer Pressemitteilung mit.

Eines der besonderen Show-Höhepunkte war die Autostadt-Eigenproduktion „Clouds“ auf der großen Hafenbühne, bei der sich atemberaubende Akrobatik mit einer ausgefeilten Bühnen-Show mit Live-Musikern, Tänzern und Performance-Künstlern kongenial miteinander verbunden haben.

Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, sagt über die Veranstaltungsreihe: „Der Sommer war ein voller Erfolg für uns. Das weiterentwickelte Konzept, neben den Zirkus-Shows noch mehr spannende Attraktionen wie den 15 Meter hohen Rutschenturm, den Inflatable Playground und das Riesen-Air-Tramp im Park anzubieten, ist voll aufgegangen und hat die Autostadt – egal ob für Jung oder Alt – noch attraktiver gemacht. Der Mix aus internationalen Companys des Cirque Nouveau, Zirkus-Mitmach-Angeboten sowie unsere neuen Sommer-Attraktionen haben bei durchgängig schönem Wetter sechs Wochen lang täglich viele Tausend Besucher zu uns geführt.“

Ralf Luhnen, Leiter Evententwicklung, bestätigt: „Die Lebensfreude, Energie und Leidenschaft, die unsere Besucher in diesem Autostadt Sommer erlebt haben, war durchgehend spürbar. Mit der diesjährig dritten Ausgabe hat das Sommer-Festival den zeitgenössischen Zirkus nun mehr als eine Million Besuchern nähergebracht und vielleicht auch ein Stück dazu beigetragen, modernen Zirkus als Kunstform in Deutschland zu etablieren. Es ist uns wichtig, Künstler aus allen Kontinenten in die Autostadt zu bringen, die ihre Kulturen und Geschichten aus ihren jeweiligen Ländern präsentieren und unsere Besucher so eine große Vielfalt erleben lassen. Und das ist uns in diesem Jahr wieder sehr gut gelungen.“

Neben den Riesenrutschen konnten sich Kinder und Jugendliche auf Europas größtem, mobilem aufblasbarem Spielplatz austoben: 850 Quadratmeter Spielfläche mit Hüpfen, Toben und Klettern warteten mitten in der Lagune auf Eroberung. Darüber hinaus gab es ein Riesenairtramp vor dem Kunden-Center und „Flubber“ auf der schwimmenden Insel „Cool Summer Island“. Dort stand den kleinen Gästen sogar eine eigene Spielinsel zur Verfügung und die beliebten Schwanentretboote, Elektro-Waterbuggys, Solar- und Loungeboote wurden für ausgiebige Rundfahrten im Hafenbecken genutzt. Kulinarisch konnte das Sommerfestival 2018 mit vielen Eigenkreationen der Mövenpick-Restaurants überzeugen: Hausgemachte Limonaden, die Pizzavariante „La Bomba“, leckere Pulled-Beef-Sandwiches zählten dabei ebenfalls zum Programm wie das selbst hergestellte Softeis und ein umfangreiches Cocktailangebot auf „Cool Summer Island“.