Neu: Pfandbecher im Wolfsburg-Design

320 000 Einwegbecher für Kaffee zum Mitnehmen werden laut Deutscher Umwelthilfe in Deutschland verbraucht – pro Stunde! Das sind pro Jahr fast drei Milliarden Stück. In Wolfsburg soll die Zahl von Coffee-to-go-Bechern künftig deutlich reduziert werden. Dafür ist am Montag ein neues Mehrwegsystem...