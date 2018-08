Eine Holzhütte für die Jugend

. „Hehlinger Jugend“ steht in klarer blauer Schrift auf der Holzhütte am Bolzplatz. Farbenfroh und einladend sieht das neue alte Domizil für die Jugend aus. An zwei Wochenenden wurde intensiv gebohrt, geschraubt, gesägt, gebastelt und gemalert. Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker eröffnete sie am Sonntag in Anwesenheit von Jugendlichen, Ortsratsmitgliedern sowie Carolin Heidloff und Christine Kunert von der Kreativwerkstatt. Dabei...