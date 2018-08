Valentin Harwarth lief allen davon

. Sonntag, 9.30 Uhr, das Stadion am Fallersleber Windmühlenberg. Jens Thies von der Leichtathletiksparte des VfB gibt das Startsignal und rund 200 Läuferinnen und Läufer machen sich auf die 10 Kilometer lange Strecke. Der17. Fallersleber Windmühlenberglauf wird sie in Richtung Sülfelder Schleuse und zurück zum Ausgangspunkt führen. Was in diesem Moment weder Läufer noch Zuschauer wissen: Der Favorit Valentin Harwarth (VfL Wolfsburg)...