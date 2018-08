Polizei stoppt in Wolfsburg gestohlenen 450-PS-Audi mit Nagelgurt

Mit einem Nagelgurt hat die Bundespolizei am Freitag ein zuvor in Wolfsburg gestohlenes Auto auf der Bundesautobahn 15 gestoppt. Gegen 5 Uhr habe eine Streife versucht, das Fahrzeug an der Anschlussstelle Cottbus-Süd zu kontrollieren. Daraufhin sei der Fahrer unvermittelt in Richtung Bundesgrenze davongerast, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. An der Anschlussstelle Forst überfuhr der Wagen einen von einer zweiten Streife ausgelegten Nagelgurt und kam an der Abfahrt Bademeusel zum Stehen.

Die Beamten stellten Manipulationsspuren am Kofferraum fest. Der 21-jährige Fahrer aus Polen führte zudem keine Originalschlüssel mit sich. Das 450 PS starke Fahrzeug war wenige Stunden zuvor in Wolfsburg gestohlen worden. Die Bundespolizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Hehlerei und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Verdächtige wurde an die Brandenburger Polizei überstellt. dpa/red