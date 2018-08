Wolfsburg-Marathon: 4000 Läufer werden erwartet

Mit 4000 Läufern und mehr als 20 000 Zuschauern entlang den Strecken rechnen die Organisatoren des 13. Wolfsburg-Marathons am Sonntag, 9. September. „Die Strecke führt an allen Highlights vorbei, die Wolfsburg zu bieten hat“, sagt VfL-Präsident Peter Haase am Freitag während eines...