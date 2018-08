A-39-Ausfahrt Flechtorf ist ab Montag gesperrt

Die Autobahn 39 Richtung Süden von der Brücke am Heinenkamp aus gesehen.

. Ab kommenden Montag, 27. August, ab 6 Uhr bis einschließlich Sonnabend, 1. September, 15 Uhr, ist an der Anschlussstelle Flechtorf – von Braunschweig kommend – die Ausfahrt von der Autobahn 39 auf die Landesstraße 295 in Richtung Gewerbegebiet Heinenkamp bzw. Lehre nicht möglich. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag hin.

Die Sperrung wird erforderlich durch die Materialanlieferung zur Herstellung einer Tragschicht im Zuge der Richtungsfahrbahn Salzwedel. Die Landesbehörde erneuert ihre Umleitungsempfehlung für Kraftfahrer mit dem Ziel Gewerbegebiet Heinenkamp: Autofahrer sollten folgende Anfahrt wählen: aus Richtung Westen über die Landesstraße 295 (Lehre), aus Richtung Osten ab der A-2-Anschlussstelle Königslutter (L 290) über Neindorf (L 294).