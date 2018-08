Kita Heiligendorf: Nächste Woche werden die Mängel aufgelistet

. Eltern aus dem DRK- Kindergarten haben Unterschriften gesammelt: Sie fordern eine Modernisierung und Sanierung des Kindergartens „aufgrund akuter und untragbarer Mängel für Kinder und Belegschaft“. Aufgrund der Unterschriftenaktion, die noch weiter läuft und an der sich alle Interessierten beteiligen können, kam es vor einigen Tagen zu einem Termin mit Vertretern der Stadt. Das teilt Stephanie Grassau, Elternvertreterin im Kindergarten, mit.

Letztlich konnten sich die Beteiligten auf eine Begehung und Auflistung dringend zu behebender Mängel am kommenden Dienstag, 28. August, einigen, teilt Grassau mit. Die Stadt werde danach entscheiden, welche der gelisteten Mängel „zeitnah mit Blick auf die entstehenden Kosten behoben werden“.

Anwesend waren die städtische Dezernentin und Stadträtin für Jugend und Bildung, Iris Bothe, die Leitung des Geschäftsbereichs Jugend, Katharina Varga, und die Abteilung Bau/Modernisierung mit Christoph Andacht. Dabei waren zudem die Elternvertreter und Initiatoren der Aktion, Ramona Seidel und Stephanie Grassau, drei Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie der Ortsbürgermeister von Hattorf/Heiligendorf, Marco Meiners. „Wir waren sehr froh, dass sich die Stadt auf dieses konstruktive Gespräch mit uns einließ und uns diesen Termin angeboten hat“, sagt Ramona Seidel in der Pressemitteilung und verweist auf die rege Beteiligung in der Diskussion um den Kindergarten.

„Es muss etwas getan werden, gerade vor dem Hintergrund, dass sich der Kindergarten 2013 mit der Stadt auf eine Gründung einer Krippengruppe einigte – mit der Voraussetzung, dass der Kindergarten eine Sanierung und Modernisierung erfährt“, sagte Marco Meiners bei dem Gespräch: „2016 wurde zudem bereits eine Mängelliste an die Stadt weitergegeben, die natürlich mit der Zeit noch wuchs.“

Ein Treffen mit dem Hochbau und damit eine Termin zur Kostenplanung für eine Sanierung des Kindergartens sei erst für Januar 2020 angesetzt, hieß es weiter.

Das Fazit für Stephanie Grassau lautet: „Ein wirklicher Erfolg ist unterm Strich für die Eltern und Kinder in Heiligendorf noch in weiter Ferne, denn durch die Neubaugebiete steigt der Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten immens. Dennoch sind die Beteiligten dankbar für den offenen Dialog mit der Stadt Wolfsburg.“