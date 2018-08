So startete die Einkaufsmeile Porschestraße

. In der Wirtschaftsgeschichte Wolfsburgs hat das Modehaus Haerder über fast sechs Jahrzehnte eine bedeutende Rolle gespielt. „Obwohl das Geschäft vor fast 20 Jahren geschlossen hat, besitzt der Name Haerder nach wie vor einen Wohlklang innerhalb der Wolfsburger Bevölkerung“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung über die Archivalie des Monats des Instituts für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS).

Das Modehaus Haerder – erstes Geschäft an der künftigen Porschestraße – im Gewerbeverzeichnis der Stadt Wolfsburg Foto: Foto: Stadt Wolfsburg

Haerder & Co. zählte zu den ersten Geschäften in der damaligen „Stadt des KdF-Wagens“. Die Firma, die damals sechs Angestellte beschäftigte, hatte ihren Sitz in der heutigen Goethestraße. Im Gewerbeverzeichnis der Stadt findet sich ein entsprechender Eintrag unter dem 13. Februar 1941. Der Auszug aus dem Gewerbeverzeichnis dient als Archivalie des Monats. Hinsichtlich der Planungen der neuen Hauptgeschäftsstraße Rothehofer Straße (der heutigen Porschestraße) brachte sich die Firma Haerder zu einem frühen Zeitpunkt mit ihrem Ansiedlungsinteresse ein. Die Architekten Dipl.-Ing. Bahr aus Lübeck und sein Wolfsburger Kollege Dr.-Ing. Titus Taeschner entwarfen einen zweistöckigen Bau in Stahlbeton-Skelett-Bauweise. An der Außenfront zur Rothehofer- und Goethestraße zog sich eine Schaufensterfront über 70 Meter entlang. Während das Erdgeschoss mit einer Ladenfläche von 1000 Quadratmeter aufwartete, befand sich die Damenkonfektionsabteilung auf 300 Quadratmeter im Obergeschoss. Dort gab es auch Räumlichkeiten für die betriebseigene Schneiderei, die Dekorationsabteilung, die Kantine und die Wohnung des Geschäftsführers. Der obere Abschluss des Gebäudes war so konstruiert, dass man zwei weitere Stockwerke hätte aufsetzen können. Nach einer nahezu rekordverdächtigen Bauzeit von nur rund hundert Tagen wurde das Modehaus Haerder am 28. November 1950 als erstes Geschäft an der Rothehofer Straße eröffnet.

Dabei erklärte Dr. Gaedke als Inhaber der Firma Haerder mit Stammhaus in Lübeck, dass der Neubau im Hinblick auf die wachsende Bevölkerungszahl Wolfsburgs notwendig geworden sei. Das neue Kaufhaus beschäftigte anfangs 60 Angestellte und zählte damit im Wolfsburger Einzelhandel zu den größeren Firmen.

„Stilgerecht führte das Modehaus Haerder in den kommenden Jahren Modeschauen durch, die in der Wolfsburger Geschäftswelt Akzente setzten“, schreibt das IZS. Die bauliche Weiterentwicklung des Modehauses Haerder zum Haerder-City-Center in Kooperation mit der Wohnungsbaugesellschaft Neuland bildete eine Zäsur in der Geschichte der Firma.

Durch die Erweiterung zum Gemeinschaftskaufhaus konnten neun Geschäfte im Baukomplex untergebracht werden, der eine Investitionssumme von 18 Millionen DM erforderte. Die Angebotsbündelung von Einzelhandelsgeschäften unter einem Dach ging von einem schwedischen Beispiel aus. Aus der Sicht der Neuland war dies „ein in die Zukunft weisender Beitrag zur Wirtschaftsförderung in Wolfsburg“. Am 12. November 1973 war es soweit: Das Haerder-City-Center feierte als „neuer Wolfsburger Mittelpunkt“ seine Eröffnung. Zum Rahmenprogramm zählten unter anderem der Auftritt einer britischen Militärkapelle und eine Autogrammstunde mit dem zweifachen Olympiasieger im Eisschnelllauf, Erhard Keller.

Mit seinen Partnern beschäftigte Haerder 450 Mitarbeiter im City-Center und war damit ein nicht zu unterschätzender Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktor in Wolfsburg. Anfang des Jahres 1999 zogen drohende Wolken auf; die Geschäftsschließung wurde von der Familie Gaedke als Eigentümerfamilie der Firma Haerder zum Jahresende angekündigt. Die Geschäftsführung wies in einer Betriebsversammlung darauf hin, dass der Umsatz seit 1993 rückläufig sei und Rationalisierungsmaßnahmen keinen Spielraum hätten. Gleichzeitig habe sich die Wettbewerbssituation derart verschärft, dass sie ein kaum tragbares Risiko für das mittelständisch geführte Familienunternehmen bedeute. Über Wolfsburg hinaus betraf die Geschäftsschließung alle Standorte des Unternehmens wie auch das Stammhaus in Lübeck und die Filiale in Bad Oldesloe. Insgesamt waren 270 Mitarbeiter, darunter 90 in Wolfsburg, betroffen. Heutzutage sind die Drogerie Müller und das schwedische Modehaus H + M Hauptmieter in den früheren Geschäftsräumen.