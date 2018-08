In der Autostadt sind die Wölfe los

Tierische Filmstars: In der Autostadt in Wolfsburg standen in dieser Woche drei ausgebildete Film-Wölfe vor der Kamera. Das TV-Team des automobilen Themenparks realisierte mit den ungewöhnlichen Hauptdarstellern ein Filmprojekt für die LED-Wand am Service-Haus sowie für die Homepage und Social-Media-Kanäle der Autostadt.

Aus Verbundenheit zu Nachbar und Kooperationspartner VfL Wolfsburg zeigt die Autostadt künftig an Heimspieltagen das neue Video mit den Tieren in der Park- und Lagunenlandschaft, das die Atmosphäre des Einlauffilms der Wölfe aufgreift. Premiere feiert der Film am Samstag, 25. August, vor der Begegnung des VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke 04, wie die Autostadt mitteilt.

An insgesamt drei Drehtagen waren die Wölfe mit dem Tiertrainer Miguel de la Torre vor der Öffnungszeit der Autostadt im Einsatz. Unter anderem entstanden Bilder vor dem Lamborghini-Pavillon, dem Porsche-Pavillon, auf der Piazza und auf dem Parkplatz am Service-Haus. Die Filmtiere sind speziell für Filmaufnahmen und Fotoshootings ausgebildet und standen bereits für den Einlauffilm des VfL Wolfsburg, der in der Volkswagen-Arena gezeigt wird, vor der Kamera.