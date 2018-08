Wolfsburger Heimbewohner zahlen höchsten Eigenanteil der Region

. Bei dem Eigenanteil, den Patienten für ihre Pflege in vollstationären Heimen zahlen müssen, gibt es in unserer Region erhebliche Unterschiede. Laut einer aktuellen Auflistung des Verbandes der Ersatzkassen zahlt ein Bewohner in Wolfsburg circa 427 Euro pro Monat (Stand 1. Juli 2018). In keiner anderen Nachbarstadt oder einem Nachbarkreis ist damit Pflege für die Betroffenen so teuer wie in Wolfsburg. Augenfällig werden die...