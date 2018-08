Frank Matthée ist am Samstag als Moderator bei der Hochzeitsmesse in Wolfsburg zu Gast.

Hochzeitsmesse im Ritz-Carlton am 20. und 21. Oktober

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr findet am 20. und 21. Oktober erneut die Hochzeitsmesse „Yes“ im Ritz-Carlton in der Autostadt in Wolfsburg statt, wie das Hotel mitteilt. Besucher erwarten gut 40 Aussteller, die Brautmode, Schmuck, Fotografie, Dekoration und Eventmöglichkeiten präsentieren werden.

Hochzeitsplaner beraten Interessierte vor Ort, um den schönsten Tag des Lebens einzigartig zu gestalten. Ein weiterer Höhepunkt der Hochzeitsmesse sind die Modenschauen, bei denen die aktuellen Trends für Braut und Bräutigam vorgestellt werden.

Am Samstag, 20. Oktober, wird Wedding-Planner Froonck, bekannt aus den Medien und seiner Vox-Sendung „4 Hochzeiten und eine Traumreise“, die Modenschauen moderieren. „Mit dem Ritz-Carlton verbindet mich seit vielen Jahren eine erfolgreiche Hochzeits-Partnerschaft, so dass ich bei dieser stilvollen Messe einfach wieder dabei sein musste. Zwischen den Modenschauen verrate ich gerne auch ein paar Tipps für die Planung“, sagt Froonck.

Der Schauspieler Thomas Held, bekannt aus den Sendungen „Lena, Liebe meines Lebens“ und „Sechserpack“, wird am Sonntag, 21. Oktober, das Programm der Modenschauen präsentieren, heißt es in der Mitteilung.

Die Messe

Am 20. und 21. Oktober jeweils von 11 bis 18 Uhr; Modenschauen an beiden Tagen um 13, 15 und 17 Uhr; Samstag findet im Anschluss an die letzte Modenschau eine After-Show-Party statt.

Vorverkauf der Tickets über das Ritz-Carlton unter

(0 53 61) 60 70 91

, per E-Mail ccr.wolfsburg@ritzcarlton.com; Tagestickets kosten 15 Euro und

Wochenendtickets 25 Euro pro Person. Besucher können sich unter anderem auf folgende Aussteller freuen: Black Pearl Braut- und Abendmoden, Cosmopolka wedding fashion, Das Brautkleid, elementar Modedesign UG, Fashion Queen GmbH, Mary Poppins, Schwarz Braut- und Eventmoden, YA-Atelier, Raum 23, Nelson Männermode UG, Rebmann Kleidung nach Maß, Sahnefoto, Peter Thomas Ergo-Trauringe, Trauringstudio.de, Ellingtones GbR, Lufties Ballons, Giovanna Barletta und Reiterhof Teicha UG.