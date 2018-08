VW Immobilien feiert Richtfest in den Steimker Gärten

Mehr als 1000 Tonnen Stahl und 1500 LKW-Ladungen Beton wurden in den Neubauprojekten Promenaden-Carré und Weidenplan bisher verbaut. Am Donnerstag feierte Volkswagen Immobilien (VWI) Richtfest in den Steimker Gärten. Auf den zwei Baufeldern an der Nordsteimker Straße entstehen 85 Mietwohnungen. Die...