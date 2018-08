Ätzendes Putzmittel tritt in Wolfsburger Seniorenhaus aus

Wolfsburg. Als die Feuerwehr am Seniorenhaus Johannes Paul II in Detmerode eintraf, hatte das Personal den betroffenen Bereich bereits geräumt.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in das Seniorenhaus Johannes Paul II in der Marignanestraße in Detmerode gerufen. „Die Leitung des Seniorenhauses sagte uns, das ein Desinfektionsmittel ausgelaufen war, das giftig roch und in den Augen brannte“, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Als die Wehrleute eintrafen, hatte das Personal den betroffenen Bereich bereits geräumt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr - ausgerüstet mit speziellen Schutzanzügen - verdünnte das Desinfektionsmittel und nahm es auf. Um sich selbst von den giftigen Stoffen reinigen zu können, errichteten die Einsatzkräfte noch ein sogenanntes Not-Dekontaminationszelt. Nachdem das Seniorenhaus gelüftet war, rückte die Feuerwehr nach rund zweistündiger Einsatzzeit wieder ab.