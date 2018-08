Weihnachten – WMG sucht schöne Motive

Bei der Motivauswahl setzt die WMG wie in den Vorjahren auf die Kreativität der Wolfsburger.

Wolfsburg. Das Gewinnermotiv wird als Wolfsburger Weihnachtspostkarte 2018 produziert und ist an vielen Stellen in Wolfsburg kostenfrei erhältlich.

Für den innerstädtischen Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2018 wird die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) wieder eine spezielle Weihnachtspostkarte anfertigen. Bei der Motivauswahl setzt die WMG wie in den Vorjahren auf die Kreativität der Wolfsburger. So wird erneut ein Bildwettbewerb veranstaltet, um das diesjährige Postkarten-Motiv zu ermitteln, wie die WMG mitteilt. Alle Interessierten können an dem Wettbewerb teilnehmen und haben damit die Chance, Einkaufsgutscheine zu gewinnen.

Das Gewinnermotiv wird als Wolfsburger Weihnachtspostkarte 2018 produziert und ist an vielen Stellen in Wolfsburg kostenfrei erhältlich. „Im letzten Jahr haben uns erneut wieder viele äußerst kreative Einsendungen erreicht“, freut sich Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG. „Auch in diesem Jahr laden wir alle Wolfsburger herzlich ein, kreativ zu werden und ihre eigene Wolfsburger Weihnachtspostkarte zu gestalten.“ Ob mit Hand gemalt oder gezeichnet, fotografiert oder mit dem Computer entworfen – alle Bilder rund um das Thema „Wolfsburger Weihnacht“ können für den Wettbewerb eingereicht werden. Hoch- und Querformat sind gleichermaßen erlaubt. Die Motive müssen jedoch auf das Postkarten-Format A6 skalierbar sein und bis zum 3. November digital oder postalisch bei der WMG eingehen. Im Anschluss wird eine Jury die Bilder bewerten.

Der Erstplatzierte erhält neben der gedruckten Postkarte einen 100-Euro-Gutschein für die City-Galerie. Die Zweit- und Drittplatzierten können sich über einen 50- Euro-Gutschein für die Designer Outlets Wolfsburg beziehungsweise einen 25-Euro-Gutschein für das WKS Kaufhaus freuen.