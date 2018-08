Seniorin wird an Bushaltestelle durch Stoß leicht verletzt

. Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einer Körperverletzung am Sonntagnachmittag an einer Bushaltestelle in der Innenstadt. Den Ermittlungen nach verletzte sich eine 81 Jahre alte Rentnerin leicht an Ellenbogen und Knien, als sie an der Haltestelle Kleiststraße/Ecke Porschestraße um 15.30 Uhr auf die Linie 213 wartete. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dicht hinter ihr, berichtete die Wolfsburgerin, habe noch eine Dame gestanden, als ein Unbekannter beide Opfer zur Seite stieß, um auf die andere Straßenseite zu wechseln. Der Täter sei einfach weitergegangen. Die Rentnerin musste ihre Verletzungen im Klinikum behandeln lassen. Bisher meldeten sich weder das zweite Opfer noch wartende Fahrgäste, die etwas beobachtet haben. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter

(0 53 61) 46 46-0

in Verbindung.