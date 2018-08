Airbags lösen aus – Polizei muss Verfolgungsjagd abbrechen

Am späten Montagabend gelang nach einem Diebstahl eines VW Touran im Stadtteil Detmerode dem mutmaßlichen Fahrzeugdieb die Flucht. Das teilte die Polizei mit. Der Flüchtige vollzog demnach in einer Ausfahrt der A 39 eine extreme Vollbremsung, so dass die verfolgende Polizeistreife auffuhr. Der Dieb...