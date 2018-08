E-Bike im Wert von 2600 Euro gestohlen

Stadtmitte. Der Dieb schlägt in der belebten Fußgängerzone Wolfsburgs zu. Mitten am Tag.

Die Polizei Wolfsburg hofft auf Zeugen, die am Montagmittag den Diebstahl eines E-Bikes in der belebten Fußgängerzone Wolfsburgs beobachtet haben. Die 71 Jahre alte Wolfsburgerin hatte ihr 2600 Euro teures Fahrrad an dem Fahrradstand unter dem Glasdach der Porschestraße abgestellt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zwischen 12.15 und 13.30 Uhr habe sie ihr Fahrrad mit einem dicken Seilschloss am Fahrradstand angeschlossen, so die 71-Jährige. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter

(0 53 61) 46 46-0

in Verbindung.