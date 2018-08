Ein Vertrauensmann für die Schwerkranken

. HIV ist unter uns, in Wolfsburg, in Helmstedt, in Gifhorn. Es gibt rund 50 Infizierte, Männer wie Frauen, darunter hetero- und homosexuelle, VW-Arbeiter ebenso wie Drogenabhängige und Migranten. Keine andere Krankheit stigmatisiert die Betroffenen so sehr wie eine HIV-Infektion. Deshalb ist die Unterstützung durch Alfred Lux und seinen weiteren ehrenamtlichen Mitstreitern umso wichtiger. Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich der...